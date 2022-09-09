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Серб, воевавший в рядах боевиков и россиян против Украины, получил год тюрьмы

09 сентября 2022, 22:48

Серб, воевавший в рядах боевиков и россиян против Украины, получил год тюрьмы

В Сербии прошел суд над гражданином этой страны, который воевал в Украине на стороне российских оккупантов. 9 сентября суд признал винновым 31-летнего Владо Станича в наемничестве. Об этом сообщает сербская служба «Радио Свобода».

Следствие установило, что в марте 2015 года Станич присоединился к так называемом «гусарскому полку», воевавшему в составе группировки «ДНР». Наемник был в оккупированном Снежном.

Станич был задержан в июле 2022 года в аэропорту Белграда. Мужчина признался в совершении преступления. Раскаяние помогло ему получить на суде наименьший приговор по статье о наемничестве — один год лишения свободы с конфискацией загранпаспорта. Осужденного отпустили прямо в зале суда. Приговор ему предстоит отбыть позже.

В комментарии «Радио Свобода» Станич заявил, что он рассчитывал на условный срок, а также подчеркнул, что не жалеет об участии в войне в Украине на стороне россиян.

«Я — сербский волонтер. Я с большой честью и гордостью защищал российских братьев. Даже если бы меня приговорили к ста годам тюрьмы, я бы не жалел», — сказал серб.

Согласно оценкам посольства Украины в Сербии, по состоянию на декабрь 2018 года более 300 сербов отправились в Украину для участия в войне на стороне РФ. Из них 32 в Сербии осудили, большинство наемников получили минимальные наказания.

Пражский суд приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР».

Службе безопасности Украины и аналитикам удалось установить данные 4 184 наемников российской частной военной компании «Вагнера».

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