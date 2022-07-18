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В Белграде задержали серба, которого подозревают в участии в войне на Донбассе

18 июля 2022, 13:38

В Белграде задержали серба, которого подозревают в участии в войне на Донбассе

В Белграде задержали 31-летнего серба, которого подозревают в участии в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году. Об этом пишет местное издание N1.

Мужчину арестовали в аэропорту Белграда 15 июля на основе ордера, который действовал в течение последних семи лет.

Ему инкриминируют преступление участия в боевых действиях на территории иностранного государства. Однако на чьей стороне он воевал на Донбассе не упоминают.

Сторона обвинения настаивала на том, чтобы задержанного взяли под стражу из-за риска того, что он может попытаться уклониться от судебного процесса и вернуться воевать в Украину.

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