Серб, який воював у лавах бойовиків та росіян проти України, отримав рік в'язниці

У Сербії пройшов суд над громадянином цієї країни, котрий воював в Україні на боці російських окупантів. 9 вересня суд визнав винним 31-річного Владо Станича у найманстві. Про це повідомляє сербська служба "Радіо Свобода".



Слідство встановило, що у березні 2015 року Станич приєднався до так званого «гусарського полку», який воював у складі угруповання «ДНР». Найманець був у окупованому Сніжному.



Станича було затримано в липні 2022 року в аеропорту Белграда. Чоловік зізнався у скоєнні злочину. Каяття допомогло йому отримати на суді найменший вирок за статтею про найманство — один рік позбавлення волі з конфіскацією закордонного паспорта. Засудженого відпустили у залі суду. Вирок йому доведеться відбути пізніше.



У коментарі Радіо Свобода Станич заявив, що він розраховував на умовний термін, а також підкреслив, що не шкодує про участь у війні в Україні на боці росіян.



«Я — сербський волонтер. Я з великою честю та гордістю захищав російських братів. Навіть якби мене засудили до ста років в'язниці, я не шкодував би», — сказав серб.



За оцінками посольства України в Сербії, станом на грудень 2018 року понад 300 сербів вирушили до України для участі у війні на боці РФ. З них 32 у Сербії засудили, більшість найманців отримали мінімальні покарання.

Празький суд засудив громадянина Чехії Іржі Урбанека до 20 років ув'язнення за участь у бойових діях на Донбасі на боці угрупування «ДНР».



Службі безпеки України та аналітикам вдалося встановити дані 4184 найманців російської приватної військової компанії «Вагнера».