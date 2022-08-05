СМИ: Украинского военного публично пытал и убил наемник из батальона «Ахмат»

Издания The Insider и Bellingcat установили подозреваемого в истязаниях украинского военнопленного, пытки и убийство которого были сняты на видео. Bellingcat удалось установить, что издевательства над военнопленным происходили на территории санатория «Приволье» в Луганской области и что в пытках участвовали боевики из батальона «Ахмат».

28 июля в прокремлевских социальных сетях были распространены два видео истязаний и казни украинского военнопленного. Главным участником истязаний в ковбойской шляпе оказался тувинец по имени Очур-Суге Монгуш. Именно шляпа и браслет позволили расследователям установить личность, а социальные сети подтвердили, что он – наемник.

Сайт search4faces нашел профиль в «Одноклассниках» человека по имени Очур-Суге Монгуш, но показал недостаточно высокую степень уверенности — 55%. Затем с помощью Findclone, который ищет лица в соцсети «ВКонтакте» журналисты нашли одного из членов группы убийц. Его профиль был зарегистрирован на имя Женя Зибров, а его друзья, судя по их профайлам, воевали с «Ахматом» в Украине. На одном из фото в окружении Зиброва расследователи нашли групповое фото боевиков «Ахмата» в Чечне.



В центре этой фотографии (в кепке) человек, очень похожий на «ковбоя». При поиске этого лица на FindClone снова появляется профиль «ВК» Очур-Суге Монгуша, но на этот раз с гораздо более высокой степенью достоверности — 73%.

Расследователи The Insider смогли разыскать контакты Монгуша и связаться с ним по телефону. Мужчина все отрицает. Журналисты подчеркивают, что до разговора с ним было точно установлено, что человек на видео «ахматовцев» с завода «Азот» — это тот же, кто фигурирует на видео с истязанием, а также то, что очень похожий на этого истязателя человек по фамилии Монгуш воевал в «Ахмате». При этом оставалась гипотетическая возможность, что в «Ахмате» воюют два очень похожих человека монголоидной внешности. Однако признание Монгуша в том, что человек в шляпе на видео с территории завода «Азот» — это он, исключает все последние сомнения, отмечают расследователи.



Ролики с кадрами пыток и казни сначала приветствовались администраторами российских пабликов и большинством комментирующих пользователей. Но через несколько часов после опубликования видео начали называть вероятными фейками, якобы вброшенными в пророссийские каналы агентами Украины с целью дискредитации российской армии.