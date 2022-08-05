Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

СМИ: Украинского военного публично пытал и убил наемник из батальона «Ахмат»

05 августа 2022, 22:30

СМИ: Украинского военного публично пытал и убил наемник из батальона «Ахмат»

Издания The Insider и Bellingcat установили подозреваемого в истязаниях украинского военнопленного, пытки и убийство которого были сняты на видео. Bellingcat удалось установить, что издевательства над военнопленным происходили на территории санатория «Приволье» в Луганской области и что в пытках участвовали боевики из батальона «Ахмат». 

28 июля в прокремлевских социальных сетях были распространены два видео истязаний и казни украинского военнопленного. Главным участником истязаний в ковбойской шляпе оказался тувинец по имени Очур-Суге Монгуш. Именно шляпа и браслет позволили расследователям установить личность, а социальные сети подтвердили, что он – наемник.  

Сайт search4faces нашел профиль в «Одноклассниках» человека по имени Очур-Суге Монгуш, но показал недостаточно высокую степень уверенности — 55%. Затем с помощью Findclone, который ищет лица в соцсети «ВКонтакте» журналисты нашли одного из членов группы убийц. Его профиль был зарегистрирован на имя Женя Зибров, а его друзья, судя по их профайлам, воевали с «Ахматом» в Украине. На одном из фото в окружении Зиброва расследователи нашли групповое фото боевиков «Ахмата» в Чечне.

В центре этой фотографии (в кепке) человек, очень похожий на «ковбоя». При поиске этого лица на FindClone снова появляется профиль «ВК» Очур-Суге Монгуша, но на этот раз с гораздо более высокой степенью достоверности — 73%.

Расследователи The Insider смогли разыскать контакты Монгуша и связаться с ним по телефону. Мужчина все отрицает. Журналисты подчеркивают, что до разговора с ним было точно установлено, что человек на видео «ахматовцев» с завода «Азот» — это тот же, кто фигурирует на видео с истязанием, а также то, что очень похожий на этого истязателя человек по фамилии Монгуш воевал в «Ахмате». При этом оставалась гипотетическая возможность, что в «Ахмате» воюют два очень похожих человека монголоидной внешности. Однако признание Монгуша в том, что человек в шляпе на видео с территории завода «Азот» — это он, исключает все последние сомнения, отмечают расследователи.

Ролики с кадрами пыток и казни сначала приветствовались администраторами российских пабликов и большинством комментирующих пользователей. Но через несколько часов после опубликования видео начали называть вероятными фейками, якобы вброшенными в пророссийские каналы агентами Украины с целью дискредитации российской армии.

Еще по теме

Люди
Наемники военнопленные
Прочее
Война
Организации
Ахмат

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:40
«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка
20:49
У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины
20:10
Донецк и Макеевка под обстрелами, снаряд попал в автобус с пассажирами
19:32
Лондонский колледж музыки отстранил преподавателя за выступление в оккупированном Мариуполе
16:01
«Повар Путина» Пригожин приехал в «ЛНР»
15:38
В полицию поступило 67 заявлений жителей Луганщины о преступлениях за сутки
15:29
Забирали с рынков и остановок: В Луганске «военные» патрули принудительно мобилизуют мужчин
14:51
Сколько стоят овощи и фрукты: Житель Донецка показал покупки
14:34
Нужно оружие, должны немедленно освободить людей — ОП о деоккупации Юга страны
14:10
Уровень смертности в Мариуполе увеличился в пять раз — мэрия
13:51
В Донецке загорелся железнодорожный вокзал после обстрела
12:59
В Донецке из-за обстрела больницы пострадали трое взрослых и ребенок
11:54
«ДНР» заявила о захвате Гладосово под Горловкой
11:20
В оккупированном Донецке под обстрел попала больница, есть пострадавшие
10:15
«ДНР»: Жертвами обстрелов стали шесть человек, еще 30 — ранены
все новости
23:56
Глава украинской Amnesty International увольняется после скандала
22:30
СМИ: Украинского военного публично пытал и убил наемник из батальона «Ахмат»
21:40
«ДНР»: Минимум десять человек ранены при обстреле Куйбышевского района Донецка
20:49
У Шнурова отрицают поездку в оккупированный город Луганщины
20:13
Обстрел Николаева: Число пострадавших выросло до 22
20:10
Донецк и Макеевка под обстрелами, снаряд попал в автобус с пассажирами
19:32
Лондонский колледж музыки отстранил преподавателя за выступление в оккупированном Мариуполе
19:09
ЗАЭС отключила один из трех работающих энергоблоков из-за обстрелов военными РФ
18:14
Мининфраструктуры: Отправку из украинских портов ожидает 13 судов
18:00
Российские войска бьют по жилым кварталам Энергодара – мэр
16:49
Выехали три поезда: Как проходит эвакуация из Донецкой области
16:37
В Херсонской и Запорожской областях оккупанты обвинили в сотрудничестве с ВСУ 70 человек
16:13
Более 10 человек пострадали в результате обстрела Николаева, есть погибшие
16:01
«Повар Путина» Пригожин приехал в «ЛНР»
15:43
Украина хочет расширить «зерновое соглашение» с РФ на другие товары
все новости
ВИДЕО
Выехали три поезда: Как проходит эвакуация из Донецкой области
05 августа, 16:49
Забирали с рынков и остановок: В Луганске «военные» патрули принудительно мобилизуют мужчин
05 августа, 15:29
В Донецке загорелся железнодорожный вокзал после обстрела
05 августа, 13:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты