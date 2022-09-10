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Кириленко сообщил о массированных обстрелах на Донетчине

10 сентября 2022, 11:35

Кириленко сообщил о массированных обстрелах на Донетчине

Донецкая область. Фото: ОВА Донецкая область. Фото: ОВА

Ночью российская армия вела обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области — от Волновахского до Бахмутского района. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

«В течение суток периодическим обстрелам подвергался Угледар. Один из них пришелся в школу. В Авдеевке за ночь было несколько массированных обстрелов из ствольной артиллерии по старой и центральной частям города. В Марьинской и Кураховской громадах были периодические обстрелы», — перечислил Кириленко.

По его словам, обошлось без пострадавших.

«В Краматорском районе под обстрел попала Константиновка — известно по меньшей мере об одном раненом. В Бахмутском районе страдают Бахмутская, Соледарская, Светлодарская и Торецкая громады. Известно об одном погибшем гражданском в Бахмуте, повреждены два дома. В остальном районе жертв нет, однако есть поврежденное имущество в Торецкой громаде: два дома и авто в Пивничном. Также обстрелам подверглись селам в Соледарской и Светлодарской громадах», — отметил глава ОВА.

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