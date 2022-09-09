Спасатели показали эвакуацию из Бахмутского и Краматорского районов

Донецкая область. Фото: ГСЧС

Продолжается эвакуация из Донецкой области. За прошедшие сутки личным составом Главного управления ГСЧС в Донецкой области из зоны активных боевых действий проведена эвакуация 21 человека — из Бахмутского и Краматорского районов. Об этом сообщает ведомство.



«Во время эвакуации в Покровском районе спасателями оказана помощь 217 людям, из них 24 ребенка и восемь человек с ограниченными физическими возможностями. Во время эвакуации в Торецке спасателями была оказана помощь 46 людям, из них трое детей и три человека с ограниченными физическими возможностями», — рассказали спасатели.



Также сообщается, что сотрудники ГСЧС перевезли с пункта сбора и регистрации к месту посадки в эвакуационные поезда 49 человек, из них семь детей.



«Всего с 24 февраля из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления эвакуировано 9883 человека», — отметили в ведомстве.

Также там показали, как проходит эвакуация из Торецка, где продолжаются активные боевые действия. За день выехали 15 человек.