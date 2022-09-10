Кириленко повідомив про масовані обстріли на Донеччині

Донецька область. Фото: ОВА

Вночі російська армія вела обстріли по всій лінії фронту на Донеччині — від Волноваського до Бахмутського району. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Протягом доби періодичних обстрілів зазнав Вугледар. Один з них припав у школу. В Авдіївці за ніч було кілька масованих обстрілів зі ствольної артилерії по старій та центральній частинам міста. У Мар'їнській та Курахівській громадах були періодичні обстріли», — сказав Кириленко.



З його слів, обійшлося без постраждалих.



«У Краматорському районі під обстріл потрапила Костянтинівка — відомо щонайменше про одного пораненого. У Бахмутському районі страждають Бахмутська, Соледарська, Світлодарська та Торецька громади. Відомо про одного загиблого цивільного в Бахмуті, пошкоджено два будинки. В іншому районі жертв немає, проте є пошкоджене майно в Торецькій громаді: два будинки та авто у Північному. Також обстрілів зазнали села у Соледарській та Світлодарській громадах», — зазначив очільник ОВА.

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