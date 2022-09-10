«Это просто пи***ц, извините»: Российские военные покидают Сватово

Российские военные покидают Сватово Луганской области. Об этом сообщают российские военкоры и Telegram-каналы, а также украинские источники.



«ВСУ перешли, а точнее развили наступление в Луганской области, оставив Лиман, а теперь нам еще сообщают, что ВС РФ покинули Сватово (разные источники сообщают разные версии, что мы там, другие наоборот)», — пишут россияне.



Также отмечается, что «ситуация как с Балаклеей, там подразделения Минобороны РФ просто взяли и снялись, оставив одних бойцов СОБР и ОМОН, которые в итоге прорывались из окружения своими силами, без каких-либо коридоров. Это просто пи***ц, извините».



Сообщения о прорыве в Луганской области есть и в украинских пабликах. Звучат они и от официальных лиц. В частности, о ситуации пишет руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Сватово и Кременная — как у вас дела? Я просто поинтересовался», — отметил Гайдай.