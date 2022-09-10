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«Это просто пи***ц, извините»: Российские военные покидают Сватово

10 сентября 2022, 15:22

«Это просто пи***ц, извините»: Российские военные покидают Сватово

Российские военные покидают Сватово Луганской области. Об этом сообщают российские военкоры и Telegram-каналы, а также украинские источники.

«ВСУ перешли, а точнее развили наступление в Луганской области, оставив Лиман, а теперь нам еще сообщают, что ВС РФ покинули Сватово (разные источники сообщают разные версии, что мы там, другие наоборот)», — пишут россияне.

Также отмечается, что «ситуация как с Балаклеей, там подразделения Минобороны РФ просто взяли и снялись, оставив одних бойцов СОБР и ОМОН, которые в итоге прорывались из окружения своими силами, без каких-либо коридоров. Это просто пи***ц, извините».

Сообщения о прорыве в Луганской области есть и в украинских пабликах. Звучат они и от официальных лиц. В частности, о ситуации пишет руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Сватово и Кременная — как у вас дела? Я просто поинтересовался», — отметил Гайдай.

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