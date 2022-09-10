ВСУ переправили технику, идут бои за Лиман — соцсети

ВСУ начали переправлять технику под Лиман в Донецкой области. Об этом пишут в различных Telegram-каналах.



Российский канал «WarGonzo» с пометкой «срочно» сообщает о переправке техники.



«Южнее Старого Каравана противник сумел сделать переправу через реку, наложив гать. Через нее прямо сейчас проходит тяжелая техника — бронемашины пехоты и танки», — отмечается в сообщении.



Также говорится об интенсивных обстрелах в районе Лимана, и о том, что «ситуация накаляется».



«WarGonzo» поясняет, что украинские военные смогли продвинуться в «серой зоне» и перейти вброд реку, затем закрепившись пехотой в районе Старого Каравана. После этого стала возможна переброска техники.



Еще ряд российских пабликов сообщает об «обороне» Лимана. Идут бои в районе Брусино и Щурово.

Смотрите также:



