«Це просто пи***ць, вибачте»: Російські військові покидають Сватове

10 вересня 2022, 15:22

«Це просто пи***ць, вибачте»: Російські військові покидають Сватове

Російські військові залишають Сватове на Луганщині. Про це повідомляють російські військкори та Telegram-канали, а також українські джерела.

«ЗСУ перейшли, а точніше розвинули наступ у Луганській області, залишивши Лиман, а тепер нам ще повідомляють, що ЗС РФ залишили Сватове (різні джерела повідомляють різні версії, що ми там, інші навпаки)», — пишуть росіяни.

Також зазначається, що «ситуація як з Балаклією, там підрозділи Міноборони РФ просто взяли та знялися, залишивши одних бійців СОБР і ОМОН, які в результаті проривалися з оточення своїми силами, без будь-яких коридорів. Це просто пи***ць, вибачте».

Повідомлення про прорив у Луганській області є і в українських пабліках. Лунають вони й від офіційних осіб. Зокрема про ситуацію пише керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Сватове та Кремінна — як у вас справи? Я просто поцікавився», — зазначив Гайдай.

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