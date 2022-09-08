«Все на своих местах» – Зеленский об освобождении Балаклеи

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что город Балаклея в Харьковской области взят под контроль ВСУ.



«Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!», – написал президент в Telegram.



Также Зеленский опубликовал видео спецназовца, который докладывает, что город взят под контроль.



Напомним, что Балаклея расположена северо-западнее Изюма, через нее шли основные потоки поставок российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск Донецкой области. Через Балаклею проходит трасса на Купянск – железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступал основной объем грузов военного назначения.





Балаклея была оккупирована россиянами в течение последних 6 месяцев. Украинские военные опубликовали фото и видео из Балаклеи (Харьковская область) 8 сентября. Населенный пункт был оккупирован российской армией последние полгода.