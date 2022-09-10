Российские войска, возможно, покидают Волчанск

Обновлено. Российские прокремлевские СМИ и блогеры утверждают, что телеграм-канал «Военно-гражданской администрации Волчанского района» ненастоящий.



Российские войска покидают Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщает оккупационная администрация Волчанского района в своем телеграм-канале.



«Для сохранения жизни населения, ВС РФ приняли решение оставить наш город», — говорится в сообщении.



Там добавили, что «администрацию города перенесут в Белгород», а «филиалы администрации будут находится» в городах Курск, Якутск, Владивосток и Санкт-Петербург, до стабилизации ситуации в городе».



Также утверждается, что «население города продолжает эвакуироваться».



Волчанск находится рядом с украинско-российской границей.

Волчанск на карте

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление в Харьковской области. В частности, были освобождены Балаклея и соседние населенные пункты. Сегодня стало известно, что украинские военные освободили Купянск и зашли в Изюм.