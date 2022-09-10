Російські війська, можливо, залишають Вовчанськ

Оновлено. Російські прокремлівські ЗМІ та блогери стверджують, що телеграм-канал «Військово-громадянської адміністрації Вовчанського району» несправжній.



Російські війська залишають Вовчанськ у Харківській області. Про це повідомляє окупаційна адміністрація Вовчанського району.



«Для збереження життя населення, ЗС РФ прийняли рішення залишити наше місто», — йдеться у повідомленні.



Там додали, що «адміністрацію міста перенесуть до Білгорода», а «філії адміністрації будуть перебувати» у містах Курськ, Якутськ, Владивосток та Санкт-Петербург, до стабілізації ситуації у місті».



Також стверджується, що «населення міста продовжує евакуюватися».



Вовчанськ знаходиться поряд із українсько-російським кордоном.

Вовчанськ на мапі

Збройні сили України продовжують контрнаступ у Харківській області. Зокрема, було звільнено Балаклію та сусідні населені пункти. Сьогодні стало відомо, що українські військові звільнили Куп'янськ та зайшли до Ізюму.