Російські війська, можливо, залишають Вовчанськ

Оновлено. Російські прокремлівські ЗМІ та блогери стверджують, що телеграм-канал «Військово-громадянської адміністрації Вовчанського району» несправжній.
Російські війська залишають Вовчанськ у Харківській області. Про це повідомляє окупаційна адміністрація Вовчанського району.
«Для збереження життя населення, ЗС РФ прийняли рішення залишити наше місто», — йдеться у повідомленні.
Там додали, що «адміністрацію міста перенесуть до Білгорода», а «філії адміністрації будуть перебувати» у містах Курськ, Якутськ, Владивосток та Санкт-Петербург, до стабілізації ситуації у місті».
Також стверджується, що «населення міста продовжує евакуюватися».
Вовчанськ знаходиться поряд із українсько-російським кордоном.
Вовчанськ на мапі
Збройні сили України продовжують контрнаступ у Харківській області. Зокрема, було звільнено Балаклію та сусідні населені пункти. Сьогодні стало відомо, що українські військові звільнили Куп'янськ та зайшли до Ізюму.