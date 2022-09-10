ВСУ уже в центре Изюма — соцсети

Украинские военные — уже в центре Изюма Харьковской области. Об этом сообщают в украинских и российских пабликах в соцсетях.



В украинских пабликах отмечается, что оккупанты покидают город. Они бегут, бросая технику. В центре уже нет ни одного российского военного.



Также сообщается о сильном взрыве со стороны моста.



Россияне пишут о том, что город перешел под контроль ВСУ.



«Изюм, Харьковская область, Украина. Город сдан», — говорится в сообщении.



Подобные сообщения стали появляться у многих российских военкоров.



Официальных подтверждений этой информации пока что нет.





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