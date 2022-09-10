Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ уже в центре Изюма — соцсети

10 сентября 2022, 12:00

ВСУ уже в центре Изюма — соцсети

Украинские военные — уже в центре Изюма Харьковской области. Об этом сообщают в украинских и российских пабликах в соцсетях.

В украинских пабликах отмечается, что оккупанты покидают город. Они бегут, бросая технику. В центре уже нет ни одного российского военного.

Также сообщается о сильном взрыве со стороны моста.

Россияне пишут о том, что город перешел под контроль ВСУ.

«Изюм, Харьковская область, Украина. Город сдан», — говорится в сообщении.

Подобные сообщения стали появляться у многих российских военкоров.

Официальных подтверждений этой информации пока что нет. 

Читайте также:

ВСУ освободили Купянск

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Изюм Харьковская область
Прочее
Война деоккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:37
В Донецке под мощный обстрел попал рынок у вокзала
11:15
«ДНР» сообщила о девяти погибших и 26 раненых гражданских
22:02
«ДНР» назвала количество погибших и раненых в Донецке за день
21:56
ВСУ продолжают освобождение Харьковщины — главное за день ►
21:13
ВСУ начали наступление на Лиман — источники
20:44
В Донецке обстреляна территория больницы и набережная Кальмиуса
17:19
В Донецке обстреляна автобусная остановка рядом с парком: есть погибшие и раненые
16:41
Оккупанты «эвакуируют» жителей Купянска и Изюма — российские СМИ
16:13
В оккупированном Донецке обстрелян Парк кованных фигур
15:32
Обстрел Донецка: Погибли три человека
13:02
«ДНР»: До восьми возросло количество раненых в Горловке
12:17
Оккупанты выводят военную технику из Мариуполя в сторону Бердянска — Андрющенко
10:43
«ЛНР»: В поле на мине подорвался трактор, погибли два человека
10:04
С портретами боевиков: Российские оккупанты открыли Саур-Могилу
09:10
«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Горловки, есть погибшие
все новости
12:37
В Донецке под мощный обстрел попал рынок у вокзала
12:00
ВСУ уже в центре Изюма — соцсети
11:35
Кириленко сообщил о массированных обстрелах на Донетчине
11:15
«ДНР» сообщила о девяти погибших и 26 раненых гражданских
10:38
Треть территории Украины нужно разминировать. На это уйдут годы
09:33
ВСУ освободили Купянск
09:24
Оккупанты атаковали три района Днепропетровщины, начались пожары
08:51
ВСУ переправили технику, идут бои за Лиман — соцсети
08:26
В Донецкой области погибли двое гражданских, еще пятеро — ранены
22:48
Серб, воевавший в рядах боевиков и россиян против Украины, получил год тюрьмы
22:02
«ДНР» назвала количество погибших и раненых в Донецке за день
21:56
ВСУ продолжают освобождение Харьковщины — главное за день ►
21:44
Зимой в Авдеевку не доедут авто с продуктами и лекарствами, власть призывает жителей эвакуироваться
21:13
ВСУ начали наступление на Лиман — источники
20:44
В Донецке обстреляна территория больницы и набережная Кальмиуса
все новости
ВИДЕО
Треть территории Украины нужно разминировать. На это уйдут годы
10 сентября, 10:38
ВСУ освободили Купянск
10 сентября, 09:33
ВСУ продолжают освобождение Харьковщины — главное за день ►
09 сентября, 21:56

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты