Зеленський: ЗСУ звільнили з початку вересня близько 2 тисяч квадратних кілометрів території

10 вересня 2022, 21:45

Зеленський: ЗСУ звільнили з початку вересня близько 2 тисяч квадратних кілометрів території

Збройні Сили України звільнили з початку вересня близько 2000 квадратних кілометрів території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу.

«Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. Наразі в рамках активних дій з початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє — показує спину», — сказав він.

Він наголосив, що для окупантів «непоганий вибір — тікати».

«Окупантам в Україні місця немає і не буде», — підкреслив Зеленський.

Глава держави подякував бійцям 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку, за забезпечення ситуації в Балаклії, воїнів 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом із підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецназівцями Нацгвардії повернули повний контроль української влади над містом.

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