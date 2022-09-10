Зеленський: ЗСУ звільнили з початку вересня близько 2 тисяч квадратних кілометрів території

Збройні Сили України звільнили з початку вересня близько 2000 квадратних кілометрів території. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу.



«Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. Наразі в рамках активних дій з початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє — показує спину», — сказав він.



Він наголосив, що для окупантів «непоганий вибір — тікати».



«Окупантам в Україні місця немає і не буде», — підкреслив Зеленський.



Глава держави подякував бійцям 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України, які відзначилися на Харківському напрямку, за забезпечення ситуації в Балаклії, воїнів 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом із підрозділами Головного управління розвідки, Сил спеціальних операцій, спецназівцями Нацгвардії повернули повний контроль української влади над містом.