Войска РФ покидают север Харьковской области

Российские войска покидают приграничные районы Харьковской области, сообщают телеграм-каналы, ссылаясь на военных и местных жителей.

В частности, Войска РФ оставили город Волчанск. Опубликовано видео, на котором российский флаг выброшен в урну возле здания горсовета.



Опубликовано также фото с украинским флагом в приграничном селе Липцы.



На карте, показанной во время воскресного брифинга Минобороны России, видно, что приграничные районы уже обозначены как подконтрольные Украине. Официально не объявлялось о том, что их покинули российские силы.

Карта Минобороны РФ

Эти районы оставлены почти без боя — после наступления украинских войск к юго-востоку от Харькова, в результате которых российские войска были выбиты из Балаклеи, Изюма и Купянска.



Таким образом, фронт теперь проходит по российско-украинской границе и по реке Оскол. Небольшой участок территории Харьковской области к востоку от этой реки остается под контролем российских войск. От Харькова фронт отодвинут.

Украинское контрнаступление началось 6 сентября. За это время, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские военные освободили более 3 тысячи квадратных километров территории.



Минобороны России назвало вывод войск из района Балаклеи и Изюма «передислокацией».