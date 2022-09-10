Минобороны РФ назвало отступление своих войск на Харьковщине «перегруппировкой»

Российское министерство обороны заявило, что проводит «перегруппировку» войск на Харьковщине, объясняя отступление своих сил, передает «РИА Новости».



«Для достижения заявленных целей СВО по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении», — говорится в сообщении.



«С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики. В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее ВСУ деоккупировали Балаклею и Купянск Харьковской области, также появились сообщения, что украинские военные освободили от оккупантов город Изюм.



Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки продвинулись по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров, а на Донбассе подошли к Лисичанску и ведут бои за Лиман.