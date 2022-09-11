Війська РФ залишають північ Харківської області

Російські війська залишають прикордонні райони Харківської області, повідомляють телеграм-канали, посилаючись на військових та місцевих жителів.

Зокрема, Війська РФ залишили місто Вовчанськ. Опубліковано відео, на якому російський прапор викинуто до урни біля будівлі міськради.



Опубліковано також фото з українським прапором у прикордонному селі Липці.



На карті, показаній під час недільного брифінгу Міноборони Росії, видно, що прикордонні райони вже позначені як підконтрольні Україні. Офіційно не оголошувалося про те, що їх залишили російські сили.

Карта Міноборони РФ

Український наступ розпочався 6 вересня. За цей час, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські військові звільнили понад 3 тисячі квадратних кілометрів території.



Міноборони Росії пояснило виведення військ з району Балаклії та Ізюму «передислокацією».