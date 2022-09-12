Оккупанты за сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области

За минувшие сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.



Всего полицейскими было зафиксировано 23 удара по региону. В Краматорске зафиксировано пять ракетных ударов, Славянск российские войска обстреляли зенитно-ракетной системой С-300.

Массовым обстрелам со стороны войск РФ подверглись Карловка, Авдеевка, пгт Очеретино, Бахмут, Опитное, пгт Большая Новоселка, Краматорск, Славянск, Николаевка, Клещиевка, Романовка, пгт Донецкое, Константиновка, Красногоровка.



Повреждены 32 объекта, из которых 17 жилых домов, помещения больницы, помещения предприятий.

Армия РФ обстреливала Донетчину, по данным полицейских, ракетами и РСЗО, а также нанесла авиаудар.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 165 человек, с начала обязательной эвакуации – 15 900 человек, среди них 2653 – ребенка, 708 – с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной Украине части области погибли 3 мирных жителя в результате российских обстрелов.