Окупанти за добу обстріляли 14 населених пунктів Донецької області

12 вересня 2022, 11:05

Окупанти за добу обстріляли 14 населених пунктів Донецької області

Минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Загалом поліцейськими було зафіксовано 23 удари по регіону. У Краматорську зафіксовано п'ять ракетних ударів, Слов'янськ російські війська обстріляли зенітно-ракетною системою С-300.

Масових обстрілыв з боку військ РФ зазнали Карлівка, Авдіївка, смт Очеретине, Бахмут, Опитне, смт Велика Новосілка, Краматорськ, Слов'янськ, Миколаївка, Кліщіївка, Романівка, смт Донецьке, Костянтинівка, Красногорівка.

Пошкоджено 32 об'єкти, з яких 17 житлових будинків, приміщення лікарні, приміщення підприємств.

Армія РФ обстрілювала Донеччину, за даними поліцейських, ракетами та РСЗВ, а також завдала авіаудару.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 165 осіб, з початку обов'язкової евакуації – 15 900 осіб, серед них 2653 – дитину, 708 – з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу на підконтрольній Україні частині області загинули 3 мирні жителі в результаті російських обстрілів.

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