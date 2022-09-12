В Донецке нет газа и бензина, потому что все скупили на выходных – Пушилин

В оккупированном Донецке нет бензина и газа, потому что на выходных автозаправочные станции продали в 2,5 раза топлива больше, чем обычно. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



«Цистерны с ГСМ к нам движутся, операторы рынка топлива обещают в течение недели выровнять ситуацию», - заявил он.



В то же время член группировки, «председатель правительства ДНР» Виталий Хоценко назвал совершенно другую причину.



«Из-за недавних обстрелов были существенно повреждены 4 основных нефтехранилища на территории республики», - цитируют его донецкие паблики.



По его словам, пока не будет завершено восстановление, операторам топливного рынка придется продолжать работать в оперативном режиме.



Как ранее заявили сотрудники «Донтопливо», на данный момент на границе с Россией стоят цистерны с топливом и в скором времени бензин появится на заправках.





