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В Донецке нет газа и бензина, потому что все скупили на выходных – Пушилин

12 сентября 2022, 18:40

В Донецке нет газа и бензина, потому что все скупили на выходных – Пушилин

В оккупированном Донецке нет бензина и газа, потому что на выходных автозаправочные станции продали в 2,5 раза топлива больше, чем обычно. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

«Цистерны с ГСМ к нам движутся, операторы рынка топлива обещают в течение недели выровнять ситуацию», - заявил он.

В то же время член группировки, «председатель правительства ДНР» Виталий Хоценко назвал совершенно другую причину.

«Из-за недавних обстрелов были существенно повреждены 4 основных нефтехранилища на территории республики», - цитируют его донецкие паблики.

По его словам, пока не будет завершено восстановление, операторам топливного рынка придется продолжать работать в оперативном режиме.

Как ранее заявили сотрудники «Донтопливо», на данный момент на границе с Россией стоят цистерны с топливом и в скором времени бензин появится на заправках.


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