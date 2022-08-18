Зеленский подписал закон, запрещающий повышать тарифы на газ, отопление и горячую воду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду. Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.



Мораторий будет действовать в течение военного положения и 6 месяцев после его завершения. Государство будет компенсировать поставщику разницу в тарифах.



Законом устанавливается, что:

- тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;

- тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;

- цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.



Закон запрещает поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.