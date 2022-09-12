У Донецьку немає газу та бензину, бо все скупили на вихідних – Пушилін

В окупованому Донецьку немає бензину та газу, бо на вихідних автозаправні станції продали у 2,5 рази палива більше, ніж зазвичай. Про це заявив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



«Цистерни з ПММ до нас рухаються, оператори ринку палива обіцяють протягом тижня вирівняти ситуацію», - заявив він.



Водночас, член угруповання, «голова уряду ДНР» Віталій Хоценко назвав зовсім іншу причину.



«Через нещодавні обстріли було суттєво пошкоджено 4 основні нафтосховища на території республіки», - цитують його донецькі паблік.



За його словами, доки не буде завершено відновлення, операторам паливного ринку доведеться продовжувати працювати в оперативному режимі.



Як раніше заявили співробітники «Донпалива», зараз на кордоні з Росією стоять цистерни з паливом і незабаром бензин з'явиться на заправках.



