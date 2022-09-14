Российские войска разрушили 58 гражданских объектов в Донецкой области за сутки

Российская армия за сутки обстреляла 11 населённых пунктов Донецкой области, правоохранителями задокументировано 21 военное преступление оккупантов. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.



Под огнем оккупантов находились города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Краматорск, Николаевка, Мирноград, пгт Курдюмовка, Очеретино, Северное, села Ильинка и Кодема. Российские войска массировано обстреливали Бахмут, в этом городе российскими снарядами повреждены не менее 30 домов, есть жертвы.



Уничтожены и повреждены оккупантами 58 гражданских объектов Донетчины, большинство – жилые дома, а также российские снаряды прилетали в школу, аптеку, шахту, спорткомплекс и кондитерский цех.



Российские войска обстреливали регион ракетами «Искандер-М», ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Ураган», артиллерией.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 193 человека, с начала обязательной эвакуации – около 16 400 человек, в том числе 2723 – дети, 731 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов погибли пять мирных жителей.



