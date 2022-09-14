Російські війська зруйнували 58 цивільних об'єктів на Донеччині за добу

14 вересня 2022, 12:02

Російські війська зруйнували 58 цивільних об'єктів на Донеччині за добу

Російська армія за добу обстріляла 11 населених пунктів Донецької області, правоохоронцями задокументовано 21 військовий злочин окупантів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.

Під вогнем окупантів знаходилися міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Краматорськ, Миколаївка, Мирноград, смт Курдюмівка, Очеретине, Північне, села Іллінка та Кодема. Російські війська масово обстрілювали Бахмут, у цьому місті російськими снарядами пошкоджено щонайменше 30 будинків, є жертви.

Знищено та пошкоджено окупантами 58 цивільних об'єктів Донеччини, більшість – житлові будинки, а також російські РФ обстріляли школу, аптеку, шахту, спорткомплекс та кондитерський цех.

Російські війська обстрілювали регіон ракетами "Іскандер-М", ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерією.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 193 особи, з початку обов'язкової евакуації – близько 16 400 осіб, у тому числі 2723 – діти, 731 – люди з інвалідністю.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що минулої доби на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули п'ять мирних жителів.

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