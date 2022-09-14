Европейский Союз отменяет платный роуминг для Украины

Европейский Союз введет Украину в зону своего бесплатного роуминга. Это позволит украинцам по всему ЕС и на родине пользоваться услугами своих мобильных операторов и не платить за звонки из-за границы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



«Мы дадим возможность Украине максимально использовать ее потенциал. Опираясь на успех путей солидарности для обеспечения бесперебойного доступа к единому рынку. Включаем Украину в нашу еврозону свободного роуминга», — отметила она.



Она добавила, что этот вопрос будет обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским.