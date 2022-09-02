Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ООН: Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4 млн человек

02 сентября 2022, 11:18

ООН: Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4 млн человек

Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты по состоянию на 30 августа 2022 года достигло 3 млн 969,54 тысяч. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

За пять недель с 20 июля рост составил около 260 тысяч, тогда как за предыдущие пять недель около 305 тысяч, а всего с конца мая – около 1,04 млн.

Больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 353,3 тысяч при том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны прибыло 5,797 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 3,835 млн.

Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 670 тысяч (данные не меняются с 21 июня) и 423,2 тысяч.

ООН, ссылаясь на данные правительства, указывает, что всего в Германии, где украинцам было разрешено находиться без регистрации до конца августа, было зафиксировано 971 тысяч беженцев из Украины, что на почти на 80 тысяч больше, чем пять недель назад.

В Чехии ситуация, согласно информации ООН, другая: за статусом защиты обратились почти все прибывшие – 423,2 тысяч из 423,37 тысяч.

Италия по-прежнему идет на четвертом месте по числу зарегистрированных беженцев из Украины – 153,97 тысяч, а замыкает пятерку Испания – до 139,02 тысяч.

Отдельно ООН указывает Россию и Беларусь, украинскую границу с которыми пересекли соответственно 2 млн 414,08 тысяч (прирост за 5 недель – 668,28 тысяч) и 16,7 тысяч человек.

Согласно информации ООН, в РФ зафиксированы все пересекшие границу, тогда как в Беларуси – 12,51 тысяч. Данные о получении ими статуса отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.

Всего, по данным ООН на 30 августа, из Украины с начала войны было зафиксировано 11,976 млн выездов, тогда как въездов (без данных Венгрии, РФ и Беларуси и с 28 февраля) – 5,325 млн.

«С начала российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день это крупнейший кризис перемещения людей в мире. В Украине более 6,6 млн человек остаются перемещенными в результате войны», – отметили в организации.

Еще по теме

Прочее
Война Беженцы
Организации
УВКБ ООН

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:54
В Луганской ОВА сообщили о взрыве в оккупированной войсками РФ Кременной
12:31
«ДНР»: Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка
12:25
«ЛНР» выманивает мужчин на улицу и забирает на фронт
12:20
Разбомбленный драмтеатр в Мариуполе готовят к восстановлению
11:24
«Я много чего видел»: Гендиректор МАГАТЭ рассказал о посещении Запорожской АЭС
10:36
В Херсоне слышны взрывы, в соцсетях сообщают о повреждении общежития оккупантов
09:22
В оккупированном Мелитополе ночью горел склад БК армии РФ — мэр Федоров
09:12
В «ДНР» заявили о гибели четырех человек в ходе обстрела
23:41
Россия перенесла сроки захвата всей Донецкой области — главное за день ►
20:29
Российские войска перебрасывают технику через Мариуполь на Бердянск – Андрющенко
18:51
«ДНР»: В Макеевке ранены двое детей
17:19
В «ДНР» заявили о гибели двух жителей Донецка в ходе обстрела
16:26
Путин может увеличить армию за счет выпускников с оккупированных территорий
14:32
В СНБО рассказали, что должны будут сделать жители ОРДЛО после деоккупации
14:12
Оккупанты заявили о взятии в плен троих «диверсантов» в Запорожской области
все новости
12:54
В Луганской ОВА сообщили о взрыве в оккупированной войсками РФ Кременной
12:31
«ДНР»: Мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Петровском районе Донецка
12:25
«ЛНР» выманивает мужчин на улицу и забирает на фронт
12:20
Разбомбленный драмтеатр в Мариуполе готовят к восстановлению
11:47
В правительстве Украины рассчитывают получить немецкие и американские танки
11:24
«Я много чего видел»: Гендиректор МАГАТЭ рассказал о посещении Запорожской АЭС
11:18
ООН: Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4 млн человек
10:36
В Херсоне слышны взрывы, в соцсетях сообщают о повреждении общежития оккупантов
10:33
Российская армия за сутки разрушила 20 гражданских объектов Донецкой области
10:12
В Красном кресте во время визита в РФ хотят обсудить расширение доступа к украинским военнопленным
10:09
Оккупанты «Градами» атаковали ​​Никопольский район Днепропетровской области
10:09
Кто может получить справку ВПЛ — разъяснение Минреинтеграции
10:00
В Украине без вести пропавшими считаются более 200 детей
09:33
ВСУ отбили наступление армии РФ на Бахмут — Генштаб
09:22
В оккупированном Мелитополе ночью горел склад БК армии РФ — мэр Федоров
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» выманивает мужчин на улицу и забирает на фронт
02 сентября, 12:25
В Славянске под обстрел попал детский сад
02 сентября, 08:41
Россия перенесла сроки захвата всей Донецкой области — главное за день ►
01 сентября, 23:41

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты