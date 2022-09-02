ООН: Число беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4 млн человек

Количество беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты по состоянию на 30 августа 2022 года достигло 3 млн 969,54 тысяч. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



За пять недель с 20 июля рост составил около 260 тысяч, тогда как за предыдущие пять недель около 305 тысяч, а всего с конца мая – около 1,04 млн.



Больше всего беженцев со статусом временной защиты в Польше – 1 млн 353,3 тысяч при том, что в страну из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны прибыло 5,797 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 3,835 млн.



Следом идут Германия и Чехия, где число зарегистрировавшихся для временной защиты беженцев из Украины составило соответственно 670 тысяч (данные не меняются с 21 июня) и 423,2 тысяч.



ООН, ссылаясь на данные правительства, указывает, что всего в Германии, где украинцам было разрешено находиться без регистрации до конца августа, было зафиксировано 971 тысяч беженцев из Украины, что на почти на 80 тысяч больше, чем пять недель назад.



В Чехии ситуация, согласно информации ООН, другая: за статусом защиты обратились почти все прибывшие – 423,2 тысяч из 423,37 тысяч.



Италия по-прежнему идет на четвертом месте по числу зарегистрированных беженцев из Украины – 153,97 тысяч, а замыкает пятерку Испания – до 139,02 тысяч.



Отдельно ООН указывает Россию и Беларусь, украинскую границу с которыми пересекли соответственно 2 млн 414,08 тысяч (прирост за 5 недель – 668,28 тысяч) и 16,7 тысяч человек.



Согласно информации ООН, в РФ зафиксированы все пересекшие границу, тогда как в Беларуси – 12,51 тысяч. Данные о получении ими статуса отсутствуют, как и данные о пересечении границы Украины в обратном направлении.



Всего, по данным ООН на 30 августа, из Украины с начала войны было зафиксировано 11,976 млн выездов, тогда как въездов (без данных Венгрии, РФ и Беларуси и с 28 февраля) – 5,325 млн.



«С начала российского вторжения почти треть украинцев были вынуждены покинуть свои дома. На сегодняшний день это крупнейший кризис перемещения людей в мире. В Украине более 6,6 млн человек остаются перемещенными в результате войны», – отметили в организации.