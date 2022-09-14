Європейський Союз скасовує платний роумінг для України

Європейський Союз вводить Україну в зону свого безплатного роумінгу. Це дозволить українцям по всьому ЄС та на батьківщині користуватися послугами своїх мобільних операторів та не платити за дзвінки з-за кордону. Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.



«Ми дамо можливість Україні максимально використати її потенціал. Спираючись на успіх шляхів солідарності для забезпечення безперебійного доступу до єдиного ринку. Включаємо Україну в нашу єврозону вільного роумінгу», — зазначила вона.



Вона додала, що це питання обговорюватиме з президентом України Володимиром Зеленським.