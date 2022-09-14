У оккупантов в Черном море 36 крылатых ракет «Калибр», — Силы обороны юга

РФ пытается создать впечатление усиления угрозы, для чего на боевом дежурстве в Черном море находятся носители крылатых ракет «Калибр». Об этом на брифинге сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.



«Сейчас ситуация довольно стабильная, хотя оккупанты пытаются создать впечатление усиления угрозы, поскольку подтянули увеличенное количество ракетоносителей. Это четыре надводных и один подводный ракетоноситель. Суммарное количество "Калибров" в таком случае составляет 36 единиц, которые могут быть применены, в том числе по критической инфраструктуре Украины. Как это было уже продемонстрировано врагом», — сообщила Гуменюк.



В связи с этим она призвала граждан сознательно относиться к предупреждениям о воздушной опасности.



«При этом корабли Черноморского флота, или того, что от него осталось, приблизиться к нашему побережью не могут. Они не имеют противовоздушного зонтика, который лежит на дне Черного моря — который они пытались развернуть на острове Змеиный, а мы им этого не позволили», — подчеркнула Гуменюк.