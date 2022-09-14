В окупантів в Чорному морі 36 крилатих ракет «Калібр», — Сили оборони півдня

РФ намагається створити враження посилення загрози, через що на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають носії крилатих ракет «Калібр». Про це на брифінгу повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.



«Наразі ситуація досить стабільна, хоча окупанти намагаються створити враження посилення загрози, оскільки підтягнули збільшену кількість ракетоносіїв. Це чотири надводні та один підводний ракетоносій. Сумарна кількість "Калібрів" у такому разі становить 36 одиниць, які можуть бути застосовані, зокрема, щодо критичної інфраструктури України. Як це вже було продемонстровано ворогом», — повідомила Гуменюк.



У зв'язку з цим вона закликала громадян свідомо ставитись до попереджень про повітряну небезпеку.



«При цьому кораблі Чорноморського флоту або того, що від нього залишилося, наблизитися до нашого узбережжя не можуть. Вони не мають протиповітряної парасольки, яка лежить на дні Чорного моря — яку вони намагалися розгорнути на острові Зміїний, а ми їм цього не дозволили», — наголосила Гуменюк.