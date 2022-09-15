В Днепропетровской ОВА рассказали о ситуации в области после удара по Кривому Рогу

В Кривом Роге всю ночь боролись с последствиями удара по дамбе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«В Кривом Роге укротили воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города. По уточненным данным, били россияне ракетами «Кинжал» и «Искандер». Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров», - написал он, уточнив, что подтоплены 112 частных домов, а люди эвакуированы.



По его словам, уровень воды в реке Ингулец к этой минуте снизился уже на 40 сантиметров и продолжает падать.



Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что властям пришлось подорвать гидротехнические сооружения ниже по течению, чтобы уменьшить уровень воды.



Отмечается, что из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов, в Софиевской общине без воды почти 5000 человек.

Также, как рассказал Резниченко, оккупанты продолжили обстреливать Днепропетровскую область и в других районах. В частности 5 раз за ночь российская армия атаковала. Никопольский район, обошлось без пострадавших. В Марганецкой. общине повреждена линия электропередач, без света сейчас более 700 семей.

«Никополь россияне накрывали огнем 4 раза. Атаковали «Градами» и дроном-камикадзе. Повреждены десяток частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия», - написал Резниченко.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате обстрела Кривого Рога повреждены гидротехнические сооружения.