Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Днепропетровской ОВА рассказали о ситуации в области после удара по Кривому Рогу

Обновлено
15 сентября 2022, 09:23

В Днепропетровской ОВА рассказали о ситуации в области после удара по Кривому Рогу

В Кривом Роге всю ночь боролись с последствиями удара по дамбе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«В Кривом Роге укротили воду, разлившуюся после ракетной атаки по гидротехническим сооружениям города. По уточненным данным, били россияне ракетами «Кинжал» и «Искандер». Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от 1 до почти 2 метров», - написал он, уточнив, что подтоплены 112 частных домов, а люди эвакуированы.

По его словам, уровень воды в реке Ингулец к этой минуте снизился уже на 40 сантиметров и продолжает падать.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что властям пришлось подорвать гидротехнические сооружения ниже по течению, чтобы уменьшить уровень воды.


Отмечается, что из-за ракетного удара повреждены несколько водоводов, в Софиевской общине без воды почти 5000 человек. 

Также, как рассказал Резниченко, оккупанты продолжили обстреливать Днепропетровскую область и в других районах. В частности 5 раз за ночь российская армия атаковала. Никопольский район, обошлось без пострадавших. В Марганецкой. общине повреждена линия электропередач, без света сейчас более 700 семей. 

«Никополь россияне накрывали огнем 4 раза. Атаковали «Градами» и дроном-камикадзе. Повреждены десяток частных домов, 114 панелей солнечной электростанции, санаторий и 2 местных предприятия», - написал Резниченко.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате обстрела Кривого Рога повреждены гидротехнические сооружения.

Еще по теме

Места
Кривой Рог Днепропетровская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:20
В оккупированном Мариуполе протестовали жители
13:58
Будущее коллаборантов после освобождения Харьковщины ►
13:00
РФ не признает паспорта, выданные на территории «Л/ДНР» — ГУР МОУ
12:27
«ЛНР» «судит» сотрудника ОБСЕ
11:57
В Харцызске с футбольного поля сняли флаги «ДНР» и РФ
09:49
«ДНР»: За сутки ранены девять человек, в том числе четверо детей
08:58
«ДНР» заявила, что платежные карты ее «банка» начали действовать в России
22:37
Удары по Краматорску и Бахмуту — главное за день ►
21:16
Бои за Лиман: Что происходит после успеха ВСУ на Харьковщине ►
18:39
В оккупированном городе Луганской области сообщают о ранении студентов колледжа
16:23
Штрафы и аресты за украинские песни: Оккупанты в Крыму «судили» участников и организаторов свадьбы
14:01
Оккупанты вернулись в недавно ими оставленную Кременную — Гайдай
13:02
В Мариуполе огнем оккупантов поврежден мурал «Переселенец»
12:05
В оккупированном Дебальцево под обстрел попала метеостанция
11:53
«ДНР»: Эвакуированы школы в нескольких городах из-за угрозы взрывов
все новости
14:29
В России заявили о «последствиях» для США в случае поставок Украине ракет большей дальности
14:28
«В ту сторону уже мчатся скорые»: В Мелитополе днем прогремели взрывы
14:20
В оккупированном Мариуполе протестовали жители
14:04
Аварийным бригадам удалось вернуть свет в 11 населенных пунктов Донетчины
13:58
Будущее коллаборантов после освобождения Харьковщины ►
13:46
В Житомире обещают построить квартиры для переселенцев за европейские деньги
13:18
По Кривому Рогу оккупанты нанесли еще один ракетный удар
13:00
РФ не признает паспорта, выданные на территории «Л/ДНР» — ГУР МОУ
12:46
Из-под завалов дома в Бахмуте спасли мужчину, поиски продолжаются
12:27
«ЛНР» «судит» сотрудника ОБСЕ
12:15
Путин до сих пор не считает, что война против Украины была ошибкой – Шольц
11:57
В Харцызске с футбольного поля сняли флаги «ДНР» и РФ
11:49
На Лиманском направлении у оккупантов серьезные силы — Кириленко
11:47
Украина экспортировала более 3 млн тонн агропродукции в рамках «зернового соглашения»
11:04
Армия РФ готовится к обороне Сватово и Троицкого — Гайдай
все новости
ВИДЕО
Будущее коллаборантов после освобождения Харьковщины ►
15 сентября, 13:58
Удары по Краматорску и Бахмуту — главное за день ►
14 сентября, 22:37
Бои за Лиман: Что происходит после успеха ВСУ на Харьковщине ►
14 сентября, 21:16

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты