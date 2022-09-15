У Дніпропетровській ОВА розповіли про ситуацію в області після удару по дамбі у Кривому Розі

У Кривому Розі всю ніч боролися із наслідками удару по греблі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«У Кривому Розі приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки по гідротехнічним спорудам міста. За уточненими даними, били росіяни ракетами «Кинджал» та «Іскандер». Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів», - написав він, уточнивши, що підтоплено 112 приватних будинків, а людей евакуйовано.



За його словами, рівень води в річці Інгулець на цю хвилину знизився вже на 40 сантиметрів і продовжує падати.



Заcтупник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що владі довелося підірвати гідротехнічні споруди нижче за течією, щоб зменшити рівень води.

Зазначається, що через ракетний удар пошкоджено кілька водоводів, у Софіївській громаді без води майже 5000 людей.

Також, як розповів Резніченко, окупанти продовжили обстрілювати Дніпропетровську область та інші райони. Зокрема, 5 разів за ніч російська армія атакувала Нікопольський район обійшлося без постраждалих. У Марганецькій. громаді пошкоджено лінію електропередач, без світла зараз понад 700 сімей.

«Нікополь росіяни накривали вогнем 4 рази. Атакували «Градами» та дроном-камікадзе. Пошкоджено десяток приватних будинків, 114 панелей сонячної електростанції, санаторій та 2 місцеві підприємства», - написав Резніченко.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок обстрілу Кривого Рогу були пошкоджені гідротехнічні споруди.