Росармия нанесла ракетный удар в район гидротехнических сооружений в Кривом Роге – Вилкул

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по району гидротехнических сооружений в Кривом Роге. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.



«Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выставляйте в соцсети. Опять два прилета в район гидротехнических сооружений», - написал он.



Сегодня днем российские оккупационные войска нанесли еще один ракетный удар по Кривому Рогу. В результате обстрела повреждено промышленное предприятие.



Вчера, 14 сентября, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в результате обстрела Кривого Рога были повреждены гидротехнические сооружения.



Утром 15 сентября он сообщил, что властям пришлось подорвать гидротехнические сооружения ниже по течению, чтобы уменьшить уровень воды.