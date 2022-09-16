Водопостачання Кривого Рогу стабілізовано — Вилкул

Водопостачання Кривого Рогу, обстріляного напередодні російськими ракетами, стабілізоване. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.



За його словами, на гідротехнічних спорудах Кривого Рогу, атакованих російськими військами, продовжуються роботи з ліквідації наслідків ударів.

14 вересня, нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що внаслідок обстрілу Кривого Рогу було пошкоджено гідротехнічні споруди. Вранці 15 вересня він повідомив, що владі довелося підірвати гідротехнічні споруди нижче за течією, щоб зменшити рівень води.



Увечері 15 вересня російські окупанти завдали ще одного ракетного удару по району греблі Кривого Рогу.