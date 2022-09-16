Пліт із затонулого крейсера «Москва». Фото: ДПСУ

У Чорному морі знайшли пліт із затонулого крейсера «Москва». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.



«Рятувальний пліт на 20 людей з затонулого російського корабля "Москва" виловив і передав українським прикордонникам екіпаж морського торговельного судна. Плавзасіб, який тримався на поверхні води лише завдяки тому, що був прив'язаний до кількох рятувальних жилетів, виявили у Чорному морі», — зазначили у ДПСУ.



За словами прикордонників, на плоту було зламано та пошкоджено корозією весло, балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи уніформи моряків та морпіхів. На жилетах та уніформах були бойові номери.



Знахідку капітан судна вирішив передати прикордонникам Ізмаїльського загону.



«Ця знахідка стала черговим доказом недбалості російського військового керівництва. Схоже, що пліт був несправний, і загарбники, які намагалися врятуватися на ньому, робили відчайдушні кроки. Очевидно, щоб утримати на воді дірявий плавзасіб, російські моряки зняли з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) та прикріпили їх до плоту, щоб зберігати його плавучість», — наголосили у відомстві.

Флагман Чорноморського флоту Росії крейсер «Москва» затонув після удару українськими протикорабельними ракетами «Нептун». У Міноборони РФ заявили, що на борту корабля стався вибух боєзапасу після пожежі, а екіпаж «повністю евакуювали».