Верещук призвала не спешить возвращаться на деоккупированные территории Харьковщины

На Харьковщине продолжаются обстрелы, идет восстановление украинской власти, потому людям не следует спешить возвращаться в деоккупированные населенные пункты. Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.



«Наша первая задача — восстановление государственной и местной власти. Самый эффективный способ — это создание военных администраций, которые вот-вот начнут работать на Харьковщине», — отметил Верещук.



По ее словам, спасатели ГСЧС продолжают разминировать территорию, но на Харьковщине продолжаются обстрелы.



«Там ситуация улучшилась, но не для того, чтобы возвращаться. Поэтому моя настоятельная просьба и рекомендация — подождать для людей, которые очень хотят вернуться в свои родные Изюм, Балаклею и другие населенные пункты. Не спешить и дать возможность властям сделать все, чтобы территории были разминированы, было восстановлено электропитание, наши провайдеры, чтобы там была Украина полностью», — сказала Верещук.