Верещук закликала не поспішати повертатися на деокуповані території Харківщини

На Харківщині тривають обстріли, ще йде відновлення української влади, тому людям не слід поспішати повертатися до деокупованих населених пунктів. Про це сказала віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.



«Наше перше завдання – відновлення державної та місцевої влади. Найефективніший спосіб — створення військових адміністрацій, які ось-ось почнуть працювати на Харківщині», — зазначила Верещук.



За її словами, рятувальники ДСНС продовжують розміновувати територію, але на Харківщині тривають обстріли.



«Там ситуація покращала, але не для того, щоб повертатися. Тому моє наполегливе прохання та рекомендація — почекати для людей, які дуже хочуть повернутися до своїх рідних Ізюма, Балаклії та інших населених пунктів. Не поспішати та дати можливість владі зробити все, щоб території були розміновані, було відновлено електроживлення, наші провайдери, щоби там була Україна повністю», — сказала Верещук.