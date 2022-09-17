Зеленський: Звірства росіян на окупованих територіях нагадують те, що робили нацисти

17 вересня 2022, 23:25

Зеленський: Звірства росіян на окупованих територіях нагадують те, що робили нацисти

Російські окупанти на захоплених територіях роблять те, що нагадує злочини нацистів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у суботу ввечері.

«Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці виявленого масового поховання. Проводяться експертизи тел. Отримано нові докази тортур, які застосовувалися до похованих там людей», — сказав він.

Президент зазначив, що «у звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах та селищах. Коли окупанти тікали, вони кинули апарати для знущань».

«Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для тортур струмом. Це просто станція! Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть так само — і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо особи всіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю», — заявив Зеленський.

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