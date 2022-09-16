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Эксгумация в освобожденном Изюме: перед смертью людей пытали

16 сентября 2022, 20:49

Эксгумация в освобожденном Изюме: перед смертью людей пытали

Следователи полиции вместе с судмедэкспертами и прокурорами начали работу на месте массового захоронения под Изюмом Харьковской области, сообщает Национальная полиция Украины.

По состоянию на 16 сентября эксгумированы тела 22 гражданских лиц, а также 17 военных из братской могилы. В сообщении уточняется, что большинство захоронений подписаны только номерами, поэтому правоохранителям только предстоит установить, кто и при каких обстоятельства погиб.

«По этому факту открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны», — сказано в сообщении.

Также известно, что украинских военнослужащих, чьи тела обнаружили в одном из мест массовых захоронений в Изюме, пытали перед убийством.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Есть также место, где были обнаружены тела военнослужащих украинских. У нас уже есть свидетельства... Я уже убедился лично... Ребят перед убийством пытали: связанные руки веревками за спиной. И скорее всего, их перед этим пытали и после этого убивали в упор», — сказал он на брифинге в пятницу в Харьковской области.

Кроме того, Лубинец предупреждает, что будут обнаружены другие массовые захоронения гражданского населения.

«Вы увидите очень большое захоронение гражданского населения. Например, там есть целые семьи», — заключил омбудсмен.

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что глубоко потрясен массовыми захоронениями под деоккупированным Изюмом.

«Глубоко потрясен обнаруженными украинскими властями массовыми захоронениями с более, чем 440 телами в Изюме, недавно освобожденном от вторгшихся российских военных», — написал Боррель в Twitter.

По его словам, Россия и все причастные к этому будут привлечены к ответственности: «ЕС поддерживает все усилия для достижения этой цели».

В освобожденном Изюме Харьковской области найдены массовые захоронения людей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 15 сентября.

На кладбище под Изюмом нашли братскую могилу украинских военных, где похоронены до 25 украинских защитников. Всего за время оккупации на местном кладбище появилось более 460 новых могил.

Управление ООН по правам человека отправит группу экспертов в Изюм в Харьковскую область к месту массовых захоронений, найденных после отступления российских военных.

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Пытки братские могилы деоккупация

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