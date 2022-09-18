Російські війська зазнали втрат на Авдіївському напрямку — зведення Генштабу ЗСУ

18 вересня 2022, 08:24

Російські війська зазнали втрат на Авдіївському напрямку — зведення Генштабу ЗСУ

Російські окупанти зазнали значних втрат при спробах штурму Сил оборони на Авдіївському напрямку. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

Зазначається, що до лікувальних закладів щодня надходить понад 30 осіб зі складу 1-го армійського корпусу російських військ. Окупаційна влада у будь-який спосіб намагається відновити боєздатність зазнали втрат підрозділів.

Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зрив активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів за окремими напрямками, запроваджує резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Російські війська продовжують обстрілювати будинки мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни.

Минулої доби російські окупанти завдали 6 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ з військових та цивільних об'єктів на території України.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Дворічна, Кам'янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Ненучне, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка, Високопілля та Миколаїв. Противник ударив по цивільних об'єктах на околицях Запоріжжя, а також по містах Чугуїв та Краматорськ, де є жертви серед цивільного населення. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів, а саме:
— на Сіверському напрямку — в районі Гути-Студенецької Чернігівської області;
— на Харківському напрямку, в тому числі і з території Російської Федерації, — в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стрілка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Дворічна, Куп'янськ, Кам'янка;
— на Краматорському напрямку — Райгородок, Озерне, Пискунівка, Крива Лука, Сіверськ, Миколаївка, Верхньокам'янське, Спірне та Веселе;
— на Бахмутському напрямку — Роздолівка, Білогорівка, Яківка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Одрадівка, Миколаївка Друга, Майорськ та Нью-Йорк;
— на Авдіївському напрямку — Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Опитне та Красногорівка;
— на Запорізькому напрямку — Кам'янське, Степове, Оріхів, Гуляпільське, Білогір'я, Ольговський, Темування Новосілка, Велика Новосілка, Ненудне, Пречистівка та Вугледар.

На Південнобузькому напрямку противник робив обстріл по всій лінії зіткнення. Вогневий вплив зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Трудолюбівка, Петрівка, Біла Криниця, Лозове, Благодативка, Широке, Партизанське, Тернові Поди, Лимани, Мирне та Таврійське.

На тимчасово захопленій території Херсонської області окупанти продовжують протиправні дії щодо мирного населення. Так, надходить інформація про масове виселення мешканців з їхніх приватних будинків у Приозерному та Трифонівці. У районі населеного пункту Чонгар військовослужбовці окупаційних військ під загрозами вбивства змушують місцеве населення брати участь у фортифікаційному обладнанні позицій.

За уточненою інформацією, під час відступу окупантів з Харківської області підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту збройних сил Російської Федерації втратили понад 50% особового складу та понад 200 одиниць військової техніки.

Крім того, 64-а окрема мотострілецька бригада Східного військового округу втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими, дезертирами та звільненими внаслідок відмови від участі у бойових діях. Техніку бригади передають підрозділам прикордонної служби ФСБ Російської Федерації, а військову частину готують до розформування.

За добу українська авіація вдарила по 13 районах зосередження живої сили та техніки супротивника та 3 позиціям зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ завдали вогневої поразки більш ніж двомстам об'єктам противника. Серед них 12 пунктів управління, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, артилерійські позиції та райони зосередження особового складу та військової техніки. Втрати противника поки що уточнюються.

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