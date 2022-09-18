Разбитые города оккупированной Луганщины отопительный сезон не переживут — Гайдай

В разрушенных боевыми действиями городах Луганщины будет невозможно запустить отопление в холодный период года, а после зимы дома восстановить будет невозможно. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.



«Провести отопительный период на оккупированной Луганщине именно там, где продолжались активные боевые действия — невозможно. Рашисты для этого ничего не сделали. Сохранившиеся дома в городах зима добьет, после воздействия низкой температуры их восстановить будет невозможно», — сказал Гайдай.



По его словам, большинство горожан будет пытаться уехать в сельскую местность и зимовать в заброшенных домах.



«Конечно, будут те, кто останется в городах, но мы можем потерять зеленый массив. Для отопления построек будут использовать исключительно дрова, но приносить их из леса опасно из-за минирования, поэтому будут рубить парки и деревья во дворах», — констатировал глава области.