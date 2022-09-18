Розбиті міста окупованої Луганщини не переживуть опалювальний сезон — Гайдай

У зруйнованих бойовими діями містах Луганщини неможливо буде запустити опалення в холодну пору року, а після зими будинки відновити буде неможливо. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.



«Провести опалювальний період на окупованій Луганщині саме там, де тривали активні бойові дії, — неможливо. Рашисти для цього нічого не зробили. Будинки, що збереглися, в містах зима доб'є, після впливу низької температури їх відновити буде неможливо», — сказав Гайдай.



За його словами, більшість городян намагатиметься виїхати в сільську місцевість і зимуватиме в покинутих будинках.



«Звичайно, будуть ті, хто залишиться у містах, але ми можемо втратити зелений масив. Для опалення будівель використовуватимуть виключно дрова, але приносити їх із лісу небезпечно через мінування, тому рубатимуть парки та дерева у дворах», — констатував голова області.