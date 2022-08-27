Самый сложный в истории независимой Украины: Шмыгаль — о подготовке к отопительному сезону

Кабмин проводит подготовку к отопительному сезону в условиях войны, выделены средства на закупку стратегического запаса материальных резервов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



«Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск — это террористические акты России против критической инфраструктуры», — подчеркнул глава правительства.



Он отметил, что Кабмин выделяет 1 млрд. 409 млн. гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. По его словам, речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.



«Параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону. Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом», — резюмировал Денис Шмыгаль.