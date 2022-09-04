Российские оккупанты затопили луганские шахты — Гайдай

Восстановить затопленные российскими оккупантами луганские шахты и энергозатратные промышленные предприятия невозможно. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«Россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт. После Победы мы не сможем полноценно восстановить угольную промышленность области. Надо знать, что эти предприятия были очень энергозатратными. Сейчас оккупанты порезали их на металлолом», — рассказал Гайдай.



Он отметил, что Луганская область продолжит развивать свой промышленный потенциал. Другие промышленные предприятия будут восстанавливаться по современным стандартам с отказом от «советщины».

