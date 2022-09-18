Непогода на Сумщине разрушила жилые дома, людей доставали из-под завалов

Последствия непогоды на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Сегодня в Бурыни Сумской области в результате непогоды около 20 частных домов остались без крыш, в нескольких — разрушены стены. Под завалами погиб один человек, восемь получили травмы. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Тelegram.



«В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена. Восемь человек травмированы, среди которых: два человека с травмами средней тяжести в местной больнице; одна женщина с переломом руки в Сумах; 2-месячный ребенок без сознания в состоянии контузии госпитализирован в Конотопскую ЦРБ. Еще четырем людям с легкими травмами оказана медицинская помощь без госпитализации», — написал Живицкий.



Он также сообщил, что повреждены АЗС и ряд нежилых помещений и автомобилей, повреждена линия электропередач.



«В электроподстанцию попала молния. Четыре линии по 110кВ обесточены. Около 10 тысяч абонентов в Бурыни и части Бурынской громады остались без электроэнергии и связи. Работы ведутся, в течение нескольких часов большинство абонентов будут подключены», — отметил глава области.



Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады ГСЧС и энергетиков, работники департамента гражданской защиты населения Сумской ОВА. Также обеспечивается эвакуация населения, которое в этом нуждается.

В результате непогоды на Сумщине погиб один человек, восемь жителей травмированы. Фото: Сумская ОВА