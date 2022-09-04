Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Около 40 прилетов: Россияне обстреляли приграничные районы Сумской области

04 сентября 2022, 22:58

Около 40 прилетов: Россияне обстреляли приграничные районы Сумской области

Сегодня оккупанты обстреливали северные громады Сумской области. Всего зафиксировано около 40 прилетов. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его информации, в Зноб-Новгородской громаде ближе к 10 утра было 15 прилетов, вероятно, из 120 мм миномета, повреждена линия электропередач.

В Шалыгинской громаде после 14:00 было 10 прилетов из миномета, обстрел продолжился ближе к 19 вечера, зафиксировано 14 взрывов.

В Середино-Будской громаде с 16:00 было 4 прилета, предположительно из миномета 120 мм.

В Эсманской громаде с 16:50 был минометный обстрел, 6 прилетов.

«К счастью, во всех случаях без жертв», — добавил Живицкий.

Читайте также:

Оккупанты обстреляли два района Харькова 

Еще по теме

Места
Сумская область
Прочее
Война обстрелы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:59
Деоккупация Озерного на Донбассе — главное за день ►
22:50
Ракетные удары по Краматорску и Славянску — главное за день ►
21:19
«ДНР» заявила о шести раненых в результате обстрелов мирных жителях
16:12
«Вы мне на**р не вс**лись»: Как «чиновники» «ДНР» решали проблемы с водоснабжением
15:41
«Укрзализныця» запустила эвакуационные поезда для жителей Крыма
15:03
В Мариуполе сдали в эксплуатацию два дома, которые строило Минобороны РФ
10:27
Как «ДНР»: Группировка «ЛНР» снизила курс гривны на оккупированной территории
09:24
В Донецке и Макеевке из-за обстрелов погибли шесть человек
23:24
Последствия обстрела Донецка — главное за день ►
22:07
В Донецке обстрелом поврежден супермаркет, погиб подросток (дополнено)
20:15
В центре Донецка при обстреле погибли два человека, один – ранен
19:28
Центр Донецка попал под обстрел
18:47
В Макеевке при обстреле погибли два спасателя «ДНР»
17:43
В Донецке работает ПВО, из-за обстрелов обесточена часть города
16:47
«ДНР»: Пять человек ранены обстрелами на западе Донецка
все новости
23:59
Деоккупация Озерного на Донбассе — главное за день ►
23:20
Зеленский снова призвал ЕС ввести визовые санкции для всех россиян
22:58
Около 40 прилетов: Россияне обстреляли приграничные районы Сумской области
22:31
Зеленский рассказал об освобождении трех населенных пунктов на востоке и юге страны
21:39
Оккупанты обстреляли два района Харькова
20:57
Над Высокопольем на Херсонщине подняли украинский флаг
20:14
В Минобороны прокомментировали ситуацию с воинским учетом женщин в Украине
19:39
Генштаб ВСУ: Оккупанты размещаются в школах, прикрываясь детьми, как «живым щитом»
18:59
ВСУ отбили атаки россиян в районе 8 населенных пунктов — сводка Генштаба
18:37
Украинские военные освободили от оккупантов село в Донецкой области
17:58
В Чернигове возросло число пострадавших от взрыва на выставке боеприпасов
17:31
Россияне обстреляли Харьковщину, есть жертвы
17:04
Оккупанты намерены вытеснить гривню из обращения в Луганской области — Гайдай
15:33
Российские оккупанты затопили луганские шахты — Гайдай
15:15
Более 7 тысяч украинских детей депортировали в Россию, — Лубинец
все новости
ВИДЕО
Деоккупация Озерного на Донбассе — главное за день ►
04 сентября, 23:59
Ракетные удары по Краматорску и Славянску — главное за день ►
03 сентября, 22:50
«Вы мне на**р не вс**лись»: Как «чиновники» «ДНР» решали проблемы с водоснабжением
03 сентября, 16:12

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты