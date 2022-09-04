Около 40 прилетов: Россияне обстреляли приграничные районы Сумской области

Сегодня оккупанты обстреливали северные громады Сумской области. Всего зафиксировано около 40 прилетов. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



По его информации, в Зноб-Новгородской громаде ближе к 10 утра было 15 прилетов, вероятно, из 120 мм миномета, повреждена линия электропередач.



В Шалыгинской громаде после 14:00 было 10 прилетов из миномета, обстрел продолжился ближе к 19 вечера, зафиксировано 14 взрывов.



В Середино-Будской громаде с 16:00 было 4 прилета, предположительно из миномета 120 мм.



В Эсманской громаде с 16:50 был минометный обстрел, 6 прилетов.



«К счастью, во всех случаях без жертв», — добавил Живицкий.

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