Негода на Сумщині зруйнувала житлові будинки, людей діставали з-під завалів

Наслідки негоди на Сумщині. Фото: Сумська ОВА

Сьогодні у Бурині Сумської області внаслідок негоди близько 20 приватних будинків залишилися без дахів, у кількох зруйновано стіни. Під завалами загинула одна людина, вісім отримали травми. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.



«Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна. Вісім осіб травмовано, серед яких: дві особи з травмами середньої тяжкості у місцевій лікарні; одна жінка з переломом руки у Сумах; 2-місячна дитина непритомна в стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ. Ще чотирьом людям з легкими травмами надано медичну допомогу без госпіталізації», — написав Живицький.



Він також повідомив, що пошкоджено АЗС та низку нежитлових приміщень та автомобілів, пошкоджено лінію електропередач.



«В електропідстанцію потрапила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади залишилися без електроенергії та зв'язку. Роботи ведуться, протягом кількох годин більшість абонентів буде підключено», — зазначив голова області.



Він додав, що наразі на місці події працюють аварійні бригади ДСНС та енергетиків, працівники департаменту цивільного захисту населення Сумської ОВА. Також забезпечується евакуація населення, яке цього потребує.

Внаслідок негоди на Сумщині загинула одна людина, вісім мешканців травмовано. Фото: Сумська ОВА