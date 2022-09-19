Украина в ООН добивается конфискации активов РФ

Украина в ООН создает юридический путь для получения от России компенсации за военный ущерб. Об этом со ссылкой на источники пишет The Guardian.



Отмечается, что Украина лоббирует в Генеральной ассамблее ООН принятие резолюции, которая станет основой создания международного механизма компенсации, что может привести к аресту российских госактивов за рубежом на сумму до $300 миллиардов.

По данным источников журналистов, заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра с этой целью недавно посещала Лондон. Там она обсуждала вопрос репараций с МИД Британии после лоббирования в Комитете министров Совета Европы в Страсбурге вместе с Еленой Зеленской.

Также сообщается, что Мудра возглавляла юридические и политические дискуссии по репарациям Украине, вела переговоры в Германии, Париже и Брюсселе и с помощником министра финансов США Элизабет Розенберг.

«В конце последней встречи в Страсбурге министры Совета Европы поддержали принцип репараций, но выступили с прохладным заявлением о конкретных предложениях Украины, заявив, что «с интересом приняли к сведению украинские предложения о создании всеобъемлющего международного компенсационного механизма, в том числе, как первый шаг, международный реестр ущерба». Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что репарации будут незаконными в соответствии с действующим законодательством США», - пишет The Guardian.

Журналисты напомнили, что в июне Министерство юстиции США заявило, что США и их союзники заморозили активы российской элиты на сумму $30 миллиардов и активы российского центрального банка на сумму $300 миллиардов, которые хранились за границей. Санкционное законодательство Британии и ЕС позволяет государствам замораживать активы российского центробанка и некоторых олигархов, но не предусматривает окончательного ареста, и одностороннюю передачу активов в фонд восстановления Украины.

Репарации поддержали в совместном заявлении министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии. Лиз Трасс, как министр иностранных дел Великобритании, ранее тоже выражала принципиальную поддержку идеи Украины по репарациям от РФ.

Напомним, что лишь за прошедшие сутки в Донецкой области, как сообщили полицейские, российские войска разрушили 14 домов, обстреляв 14 населенных пунктов региона.



Ранее о планах получить от РФ в качестве компенсации потерь от войны по меньшей мере $300 млрд замороженных российских активов заявлял министр юстиции Денис Малюська.