СБУ в Покровске задержала диверсантов из группировки «Моторолы»

Правоохранители в Донецкой области задержали «законсервированных» диверсантов РФ из группировки «Моторолы». Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны в Покровске, куда они прибыли для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны Украины. У них изъяли удостоверения участников незаконных вооруженных формирований и арсенал автоматического оружия и боеприпасов, замаскированных в специально оборудованных тайниках.

«По данным следствия, злоумышленниками оказались два местных жителя, которые в 2014 году присоединились к рядам террористических группировок «Восток» и «Славянская бригада». Под руководством предводителя с позывным «Моторола» они активно участвовали в боевых действиях против украинских войск вблизи Краматорска», - сообщили в СБУ

Задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки в Донецкой области российские войска разрушили 14 домов, обстреляв 14 населенных пунктов.