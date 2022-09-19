Україна в ООН домагається конфіскації активів РФ

19 вересня 2022, 11:39

Україна в ООН домагається конфіскації активів РФ

Україна в ООН створює юридичний шлях для отримання від Росії компенсації за військові збитки. Про це із посиланням на джерела пише The Guardian.

Зазначається, що Україна лобіює у Генеральній асамблеї ООН ухвалення резолюції, яка стане основою створення міжнародного механізму компенсації, що може призвести до арешту російських держактивів за кордоном на суму до $300 мільярдів.

За даними джерел журналістів, заступник міністра юстиції України Ірина Мудра із цією метою нещодавно відвідувала Лондон. Там вона обговорювала питання репарацій із МЗС Британії після лобіювання у Комітеті міністрів Ради Європи у Страсбурзі разом із Оленою Зеленською.

Також повідомляється, що Мудра очолювала юридичні та політичні дискусії щодо репарацій України, вела переговори в Німеччині, Парижі та Брюсселі та з помічником міністра фінансів США Елізабет Розенберг.

«Наприкінці останньої зустрічі у Страсбурзі міністри Ради Європи підтримали принцип репарацій, але виступили з прохолодною заявою про конкретні пропозиції України, заявивши, що «з інтересом взяли до уваги українські пропозиції щодо створення всеосяжного міжнародного компенсаційного механізму, у тому числі, як перший крок, міжнародний реєстр збитків». Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що репарації будуть незаконними відповідно до чинного законодавства США», - пише The Guardian.

Журналісти нагадали, що у червні Міністерство юстиції США заявило, що США та їхні союзники заморозили активи російської еліти на суму $30 мільярдів та активи російського центрального банку на суму $300 мільярдів, які зберігалися за кордоном. Санкційне законодавство Британії та ЄС дозволяє державам заморожувати активи російського центробанку та деяких олігархів, але не передбачає остаточного арешту та односторонню передачу активів до фонду відновлення України.

Репарації підтримали у спільній заяві міністри фінансів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини. Ліз Трасс, як міністр закордонних справ Великобританії, раніше також висловлювала принципову підтримку ідеї України щодо репарацій від РФ.

Нагадаємо, що лише минулої доби на Донеччині, як повідомили поліцейські, російські війська зруйнували 14 будинків, обстрілявши 14 населених пунктів регіону.

Раніше про плани отримати від РФ компенсацію втрат від війни щонайменше $300 млрд заморожених російських активів заявляв міністр юстиції Денис Малюська.

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